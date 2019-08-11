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اقتصاد

أسعار السلع الغذائية اليوم.. "الأرز" بـ9 جنيهات للكيلو

الأحد 11/أغسطس/2019 - 01:46 ص
سلع غذائية- أرشيفية
سلع غذائية- أرشيفية
هويدا سعيد
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يرصد "الدستور" أسعار السلع الغذائية للمستهلك، اليوم الأحد، حيث شهدت استقرارًا فى الأسواق، وسجل سعر الأرز 9 جنيهات للكيلو، والزيت 16 جنيهًا للعبوة، والسكر 10 جنيهات للكيلو، وسجلت المكرونة 8 جنيهات للكيلو، بينما سجل الشاي 40 جرامًا 3.50 جنيه، وسجل الدقيق 7 جنيهات للكيلو.

وتسعى مصر لضبط الأسعار عبر خطة وضعتها الحكومة خلال الفترة القادمة، من أجل تراجع معدلات التضخم في الأسواق المحلية، عبر جذب استثمارات أجنبية جديدة تعمل على توفير المعروض من السلع والمنتجات.

وترتبط بعض الأسعار بالسعر العالمي للأسواق العالمية في ظل ما تتعرض له حركة التجارة العالمية التي يكون لها تأثير على مدى تحديد القيمة السعرية للمنتجات والسلع.

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