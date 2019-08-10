فيليكس يقود أتلتيكو للفوز على يوفنتوس

تغلب فريق أتلتيكو مدريد الإسباني على يوفنتوس الإيطالي 12 في المواجهة الودية التي جمعت بينهما اليوم السبت في سولنا السويدية ضمن الكأس الدولية للأبطال.



وتقمص الوافد البرتغالي الجديد جواو فيليكس دور البطولة وسجل هدفي الفوز لأتلتيكو مدريد في الدقيقتين 24 و33.



وتكفل لاعب الوسط الألماني سامي خضيرة بتسجيل الهدف الوحيد ليوفنتوس في الدقيقة 29.