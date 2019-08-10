شاهد.. بوتين يستعرض بالدراجة النارية فى سيفاستوبول

قاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دراجة نارية خلال حضوره استعراض الدراجات النارية في مدينة سيفاستوبول بجزيرة الفرم اليوم السبت.



وتم تداول فيديو عبر التلجرام في الساعات الاخيرة للرئيس الروسي وهو يقود دراجة نارية من طراز أورال.



وكان بوتين يرتدي خلال استعراض الدراجات النارية سترة جلدية وهو برفقة زعيم نادي الذئاب الليلية ألكسندر زالداستانوف.



فيما وضع فلاديمير علم روسيا على دراجته النارية خلال الاستعراض.