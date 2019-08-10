القبض على عاطلين بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالدقهلية

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، حملاتها الموسعة بالتنسيق بين كافة الأجهزة العمنية، فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية المتاجرين بالمواد المخدرة، وذلك بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.



وأسفرت جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بإشراف مديرها اللواء مجدي السمري مساعد وزير الداخلية، وبالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى، عن ضبط عاطلين لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة، حال استقلالهما دراجة نارية بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بمديرية أمن الدقهلية، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 700 جرام، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول، سلاح أبيض "مطواة".



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.