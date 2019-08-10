ديلي إكسبريس تكشف مزاعم إيران في مطاردة السفينة البريطانية

زعم الحرس الثوري الإيراني أن زوارقه الحربية طاردت المدمرة البحرية الملكية "إتش إم إس دنكان" بعد أن نشرت شريط فيديو دراماتيكي للحدث المزعوم، خلال الفترة الماضية.



وأفادت صحيفة ديلي أكسبريس، زعمت إيران أن زوارقها السريعة الهجومية قد نُشرت لمطاردة مدمرة تابعة للبحرية الملكية في الخليج العربي هذا الأسبوع، في لقطات فيديو نشرها الحرس الثوري الإيراني يزع أن المدمرة من طراز 45 تُطارد بواسطة قوارب حربية إيرانية.



وكشف الفيديو عن وجود سفينة حربية تبحر في المسافة بينما تتبعها مجموعة من القوارب الأصغر حجمًا المسلحة بمدافع رشاشة في مكان ما.



ومع ذلك، أكد نشطاء لمواقع التواصل الاجتماعي الادعاء الإيراني، مشيرين بأن السفينة المحددة في الفيديو لم تكن "إتش إم إس دنكان".



وأشارت الصحيفة البريطانية، أنه من الواضح أن الحرس الثوري الإيراني لديه فشل في المعلومات لأنهم اعتقدوا أنها سفينة بريطانية، يبدو أنهم طاردوا سفينة حربية عشوائية بدلًا من ذلك".



جاء ذلك وسط تصاعد التوترات بين إيران وبريطانيا بعدما احتجزت ايران السفينة التي ترفع علم بريطانيا الشهر الماضي.

