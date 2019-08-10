سفيرنا بألمانيا ينقل تهنئة السيسي لأبناء الجالية بمناسبة عيد الأضحى

نقل سفير مصر ببرلين الدكتور بدر عبد العاطي تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أبناء الجالية المصرية في ألمانيا بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.



وجاء في نص التهنئة: "الأخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج.. يطيب لي أن أبعث إليكم بأصدق التهاني وأخلص الدعوات القلبية بمناسبة عيد الأضحى المبارك وأتوجه إلى الله العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة الكريمة عليكم بالخير واليمن والبركات، وعلى مصرنا الغالية بالمزيد من التقدم والرخاء والازدهار.. وكل عام وأنتم بخير، عيد سعيد".



كما توجه السفير عبد العاطي بخالص التهاني للجالية المصرية بألمانيا، بمناسبة حلول عيد الأضحى، متمنيا أن يعيده الله على أبناء الجالية وعلى مصرنا الغالية بكل الخير والرخاء والاستقرار.