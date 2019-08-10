تأهل ليفركوزن وشالكه للدور الثاني في كأس ألمانيا

تأهل فريقا باير ليفركوزن وشالكه إلى الدور الثاني لبطولة كأس ألمانيا لكرة القدم بعد أن حقق كلاهما الفوز خارج ملعبه اليوم السبت في الدور الأول.

وفاز ليفركوزن على مضيفه ألمانيا آخن 4 1 كما فاز شالكه على مضيفه دروشتيرسن أسل 5 صفر.

وعلى ملعب تيفولي ستاديون، تقدم ليفركوزن بهدف عكسي سجله بيتر هاكنبرج لاعب ألمانيا آخن بالخطأ في مرماه في الدقيقة 19 ثم أضاف كيفن فولاند الهدف الثاني في الدقيقة.39

وفي الشوط الثاني رد ستيب باتاريلو سيدريك بهدف لألمانيا آخن في الدقيقة 56 ثم سجل ليون بايلي الهدف الثالث لليفركوزن في الدقيقة 72 وتبعه كاي هافيرتز بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة.88

واكتسح شالكه مضيفه دروشتيرسن بخمسة أهداف دون رد ليحجز مقعده في الدور الثاني.

وتقدم ستيفين سكرزيبسكي بهدف لشالكه في الدقيقة 44 ثم أضاف جويدو برجشتالر الهدف الثاني في الدقيقة.62

وسجل دانييل كاليوري الهدف الثالث لشالكه من ضربة جزاء في الدقيقة 66 وتكفل منير ميركان وبرجشتالر بتسجيل الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 74 و.84

وودع ماينز واوجسبورج بطولة كأس ألمانيا بعد خسارة الأولى على ملعب مضيفه كايزر سلاوترن صفر 2 بجانب خسارة اوجسبورج أمام مضيفه فيرل 1.2

وتأهل دينامو دريسدين إلى الدور الثاني بفوزه على مضيفه داسندورف 3 صفر كما حجز إرتسجيبيرجه آوه مقعده في الدور التالي بفوزه الساحق على مضيفه فاكير نوردهاوسين 4.1

كما تأهل أرمينيا بيليفيلد للدور الثاني بفوزه على مضيفه فيكتوريا برلين 1 صفر.