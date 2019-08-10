الملك سلمان يصل منى لمتابعة الخدمات والتسهيلات المقدمة للحجاج

وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم، إلى منى للإشراف على راحة الحجاج ومتابعة الخدمات والتسهيلات المقدمة لهم ليؤدوا المناسك بسهولة ويسر.





وكان في استقبال خادم الحرمين الشريفين الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي وكيل وزارة الحرس الوطني للقطاع الغربي، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا.