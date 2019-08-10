"بيراميدز" يصل "الدفاع الجوي" استعداد لمواجهة ايتول دي كونجو

وصل فريق بيراميدز، منذ قليل، إلى ملعب الدفاع الجوي استعدادًا لمواجهة فريق ايتول دي كونجو، في ذهاب الدوري التمهيدي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.



وتقام المباراة في الثامنة مساء اليوم السبت، في افتتاح مشواره ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.



واحتل فريق بيراميدز المركز الثالث في بطولة الدوري الممتاز، برصيد 70 نقطة، خلف الأهلي والزمالك على الترتيب.