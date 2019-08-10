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عالم

اعتقال 136 شخصا شاركوا في مظاهرة بموسكو

السبت 10/أغسطس/2019 - 07:33 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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أعلنت شرطة موسكو أنها احتجزت أكثر من 130 شخصا شاركوا في فعالية غير مرخصة، نظمها نشطاء معارضون في قلب موسكو، مساء اليوم.

وقالت الشرطة في بيان صحفي إن "136 شخصا احتجزوا بسبب ارتكابهم مخالفات متنوعة أثناء فعالية غير مرخصة في قلب موسكو".

ووردت سابقا تقارير إعلامية تفيد بأن الشرطة أوقفت عشرات من المحتجين المعارضين لدى محاولتهم إغلاق أحد الشوارع في قلب موسكو. وذكرت وكالة "إنترفاكس" الإخبارية أن بعض المعارضين أبدوا مقاومة لعناصر الأمن، ما دفع رجال الشرطة لاستخدام الهراوات أثناء توقيفهم.

وجاء ذلك بعيد انتهاء تجمع مرخص تم تنظيمه من قبل عدد من المرشحين المعارضين الذين منعوا سابقا من المشاركة بالانتخابات القادمة لمجلس موسكو البلدي.

وقالت أجهزة الأمن إن نحو 20 ألف شخص شاركوا في التجمع المرخص بشارع (الأكاديمي ساخاروف) في موسكو، دون وقوع حوادث تذكر، فيما أكدت منظمة مستقلة متخصصة بإحصاء عدد المشاركين في مظاهرات ومسيرات جماهيرية، أن عدد المشاركين في التجمع تجاوز 49 ألفا.

وبلغ عدد الموقوفين بعد مظاهرات غير مرخصة شهدتها موسكو، في 14 و27 يوليو و3 أغسطس، قرابة 1.7 ألف شخص.

وجرى تنظيم هذه الفعاليات من قبل عدد من المرشحين عن تيارات سياسية معارضة الذين تم عزلهم عن المشاركة في انتخابات مجلس موسكو البلدي، بسبب "كثرة العيوب" في تواقيع المواطنين الداعمين لترشيحهم، وفقا للسلطات.

وفتحت لجنة التحقيقات الروسية ملفات جنائية بتهم المشاركة في أعمال شغب والاعتداء على السلطة، وأجريت سلسلة منن الاعتقالات في صفوف النشطاء المعارضين.

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