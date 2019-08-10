رئيس بعثة الحج: استمرار عمليات النفرة من مشعر عرفات إلى المزدلفة

أكد الرئيس التنفيذي لبعثة الحج المصرية اللواء عمرو لطفي استمرار عمليات النفرة من مشعر عرفات إلى المزدلفة بعد الانتهاء من أداء الركن الأعظم من الحج، وهو الوقوف على جبل عرفات.



وأوضح الرئيس التنفيذي لبعثة الحج - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أنه تم الانتهاء من تصعيد حجاج بعثة القرعة إلى الحافلات، وفي طريقهم الآن إلى المزدلفة.



وأضاف أنه تم نشر عدد من الحافلات الفارغة في محيط خيام الحجاج بمشعر عرفات وبداخلها ضابط مشرف من أجل اصطحاب الحجاج المتأخرين ممن تخلفوا على اللحاق بحافلاتهم.



وكان حجاج بيت الله الحرام قد توافدوا - منذ مساء أمس - للوقوف على جبل عرفات، وأدى عدد كبير منهم صلاة الفجر بمسجد نمرة، ثم استمعوا لخطبة الوقوف بعرفات وأدوا صلاة الظهر والعصر قصرا وجمع تقديم وسط ارتفاع كبير في درجات الحرارة. ولم تمر ساعة على انتهاء الخطبة والصلاة، حتى هبت رياح خففت من شدة الحرارة ثم سقطت أمطار غزيرة استمرت قرابة ساعتين متواصلتين على مشعر عرفات.