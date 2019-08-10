أبرز المعلومات عن الملياردير الأمريكي المنتحر صديق ترامب

أفادت تقارير أمريكية صباح اليوم السبت عن وفاة الملياردير الأمريكي، جيفري إبشاتن، منتحرًا في زنزانته في السجن بنيويورك، والمتهم بالاستغلال الجنسي للقصر.



أثار نبأ الانتحار الكثير من الجدل عبر وسائل الإعلام الأمريكية، لمقتل الصديق المقرب من الرئيس الامريكي دونالد ترامب.



"الدستور"، أبرز المعلومات عن إبشاتين المنتحر والمثير للجدل.



-وُجهت له تهمة الاستغلال الجنسي، والتي تصل عقوبتها إلى 40 عامًا، فضلًا عن المشاركة في الاتجار والتي تصل عقوباتها إلى 5 سنوات.



- انتحر ليلًا في سجن مانهاتن السفلي في سجن فيدرالي وفقا لقناة "АВС".



- تم احتجازه أثناء انتظار المحاكمة بتهمة الاتجار الجنسي.



- اتهم بإغواء وإشراك عشرات الفتيات القاصرات في الدعارة.



- بحسب وسائل إعلام أمريكية، كان لإبشتاين علاقات فاضحة مع عشرات الفتيات القاصرات في نيويورك وفلوريدا بين عامي 2002 إلى 2005.



-أنكر تهم الاتجار بالجنس والتحرش بالقاصرات، المنسوبة إليه.



- تسبب في استقالة وزير العمل الأمريكي، اليكس أكوستا بسبب هذه الادعاءات.



- وفي عام 2008، حكم أكوستا بصفته المدعي العام بالسجن لمدة 13 شهرا فقط، على الرغم من أن الملياردير كان يواجه عقوبة السجن مدى الحياة.



- تم إعادة فتح القضية ضد الملياردير في يوليو 2019.



- وضع في قسم مراقبة حالات الانتحار بالسجن قبل أسبوعين، بعد أن عثر عليه فاقدًا للوعي في زنزانته، مع جروح في رقبته.



- كان لدى إبشتاين منازل فخمة وطائرات خاصة، وإمكانية الوصول إلى الأشخاص المؤثرين في البلاد.





