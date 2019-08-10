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اقتصاد

تراجع أسعار معدن "الفولاذ" 15 دولارا اليوم

السبت 10/أغسطس/2019 - 07:25 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
طارق عتمان
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شهدت أسعار معدن "الفولاذ"، تراجعًا ملحوظًا خلال نهاية تعاملات اليوم، في الأسواق التجارية، بنحو 15 دولارا، حيث سجل نحو1380 دولارًا للطن مقارنة بنحو 1395 دولار أمس.

ووفقًا لتقرير غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والإتصالات، يدخل "الفولاذ"، ضمن قائمة المعادن المهمة لتشكيل مكونات أجهزة الحاسبات الآلية، والتابلت، والتليفونات الذكية، والإلكترونيات، خاصة الماذر بورد "اللوحة الأم".

وشهدت أسعار "الفولاذ" صعودًا عن الشهر الماضي، بلغ 95 دولارًا.

وتسعى مصر لضبط الأسعار عبر خطة وضعتها الحكومة خلال الفترة القادمة، من أجل تراجع معدلات التضخم في الأسواق المحلية، عبر جذب استثمارات أجنبية جديدة تعمل على توفير المعروض من السلع والمنتجات.

وترتبط بعض الأسعار بالسعر العالمي للأسواق العالمية، في ظل ما تتعرض له حركة التجارة العالمية التي يكون لها تأثير على مدى تحديد القيمة السعرية للمنتجات والسلع.

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