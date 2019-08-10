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اقتصاد

تراجع أسعار الذرة اليوم.. والطن بـ 409.88 دولار

السبت 10/أغسطس/2019 - 07:13 م
الذرة
الذرة
هويدا سعيد - طارق عتمان
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تراجع أسعار الذرة خلال نهاية تعاملات، اليوم السبت، مع ارتفاع درجات الحرارة، حيث سجل نحو 409.88 دولار للطن مقارنة بنحو 411.62 دولار للطن بتداولات، أمس، بنسبة تراجع 0.2%، في حين انخفضت أسعار العقود الآجلة للذرة تسليم أغسطس عند 6.17 دولار للبوشل خلال تعاملات اليوم، مرتفعًا بنسبة 0.62 %.

وكان قد هبط في وقت سابق بمقدار 0.63% لتتداول على انخفاض عند 6.118 دولار للبوشل.

ووفقًا لآخر تقرير صادر عن وزارة الزراعة في الولايات المتحدة، فإن هناك 59 % فقط من محاصيل الذرة تمت زراعتها في نهاية الأسبوع الماضي، وهو مستوى أقل بنحو 82 % عن الذي تمت زراعته في السنوات الخمس الماضية.

وتعتبر الذرة من السلع الإستراتيجية التي يعتمد عليها عدد كبير من الدول في الأعلاف وغيرها من الصناعات الغذائية.

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