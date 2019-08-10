تراجع أسعار الذرة اليوم.. والطن بـ 409.88 دولار

تراجع أسعار الذرة خلال نهاية تعاملات، اليوم السبت، مع ارتفاع درجات الحرارة، حيث سجل نحو 409.88 دولار للطن مقارنة بنحو 411.62 دولار للطن بتداولات، أمس، بنسبة تراجع 0.2%، في حين انخفضت أسعار العقود الآجلة للذرة تسليم أغسطس عند 6.17 دولار للبوشل خلال تعاملات اليوم، مرتفعًا بنسبة 0.62 %.



وكان قد هبط في وقت سابق بمقدار 0.63% لتتداول على انخفاض عند 6.118 دولار للبوشل.



ووفقًا لآخر تقرير صادر عن وزارة الزراعة في الولايات المتحدة، فإن هناك 59 % فقط من محاصيل الذرة تمت زراعتها في نهاية الأسبوع الماضي، وهو مستوى أقل بنحو 82 % عن الذي تمت زراعته في السنوات الخمس الماضية.



وتعتبر الذرة من السلع الإستراتيجية التي يعتمد عليها عدد كبير من الدول في الأعلاف وغيرها من الصناعات الغذائية.

