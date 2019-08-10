ليفربول يستعد لضم حارس جديد

يستعد ليفربول، للتعاقد مع حارس جديد هذا الصيف، بعد إصابة حارسه أليسون بيكر، في أمام نورويتش سيتي في افتتاح الدوري الإنجليزي، وإمكانية غيابه لمدة تصل إلى شهرين.



ورغم غلق باب التعاقدات في إنجلترا مساء الخميس الماضي، إلا أنَّ قوانين الاتحاد الدولي "فيفا" تتيح لأي لاعب حر غير مرتبط بنادي، الانتقال لأي دوري في العالم، في أي وقت من الموسم.



وبحسب صحيفة "مترو" البريطانية، فإن ليفربول يسعى لإتمام التعاقد مع الحارس أندي لونيرجان.



وتواجد لونيرجان، 35 عامًا، مع بعثة ليفربول في الجولة الصيفية في الولايات المتحدة الأمريكية؛ بسبب غياب أليسون بيكر عن التدريبات، لتواجده مع منتخب بلاده البرازيل في كوبا أمريكا.



ومثّل لونيرجان، العديد من الأندية خلال مسيرته، مثل، بريستون نورث إند، وفولهام، زولفرهامبتون، وليدز يونايتد، وبولتون، وميدلسبره.



ويملك ليفربول حاليًا الحارس الإسباني أدريان، والذي شارك كبديل في مباراة نورويتش، بعد إصابة أليسون، وهو حارس إسباني قادم من وست هام، لتعويض رحيل البلجيكي مينيوليه.

