سقوط مسجل خطر بحوزته هيروين وحشيش في الإسماعيلية

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، حملاتها المكبرة بالتنسيق بين كافة الأجهزة العمنية، فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية المتاجرين بالمواد المخدرة، وذلك بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.



أسفرت جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بإشراف اف مديرها اللواء مجدي السمري مساعد وزير الداخلية، وبالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي، عن ضبط (عنصر إجرامى سبق إتهامه فى قضيتين "مخدرات") لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة، حال استقلاله دراجة نارية بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية بمديرية أمن الإسماعيلية، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت 25 جرام، كمية من مخدر الحشيش وزنت 30 جرام، كمية من مخدر البانجو وزنت 75 جرام، مبلغ مالى، هاتف محمول، وميزان، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار استمرار الحملات الأمنية.