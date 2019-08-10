هيرتا برلين يفتقد بلاتنهاردت في كأس ألمانيا

أعلن نادي هيرتا برلين اليوم السبت أنه سيفتقد جهود لاعبه الدولي مارفين بلاتنهاردت في مباراته أمام ايتشستات غدا الأحد في الدور الأول لكأس ألمانيا بسبب الإصابة.

ويعاني بلاتنهاردت 27 عاما من إصابة في الفخذ الأيمن.

وتأكد غياب بلاتنهاردت عن المباراة أمام ايتشستات والتي ستكون الأولى في عهد المدرب انتي كوفيتش.

كما يفتقد هيرتا برلين كل من ارني ماير ويافايرو ديلروسون وبيتر بيكاريك وديدريك بوياتا بسبب الإصابة.