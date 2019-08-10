السبت 10 أغسطس 2019 الموافق 09 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

الصحة

آلية جديدة لعلاج عضلة القلب

السبت 10/أغسطس/2019 - 06:42 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
طباعة
ads
توصل فريق من جامعة مدينة هونج كونج إلى تطوير آلية لإصلاح الأضرار التي تصيب عضلة القلب والأوعية الدموية بسبب مرض احتشاء عضلة القلب، عن طريق استخدام الخلايا الجذعية.

واحتشاء عضلة القلب هو اضطراب مميت يحدث بسبب نقص إمدادات الدم التاجي إلى عضلة القلب، ويؤدي ذلك إلى فقدان دائم لخلايا عضلة القلب وتشكيل أنسجة ندبات؛ ما يؤدي إلى أضرار لا رجعة فيها لوظيفة القلب أو حتى فشل القلب.

ومع خيارات العلاج المحدودة للمرض تعد عملية زرع القلب هي الملاذ الأخير؛ لكن يحيط بها مخاطر كبيرة، كما أنها مكلفة للغاية وتحتاج إلى توافر القلب المناسب للزرع، ولذلك يظهر العلاج بالخلايا الجذعية كخيار علاجي واعد، وتم الإعلان عن آلية جديدة في هذا الصدد في دراسة نشرت بدورية نيتشر كومينيكيشن "Nature Communications".

ويقول د.بان كيون من قسم العلوم الطبية الحيوية بجامعة مدينة هونج كونج ورئيس الفريق البحثي في تقرير نشره موقع الجامعة بالتزامن مع نشر الدراسة: "القلب عبارة عن عضو مؤلف من عضلات وأوعية دموية، وتعد الأوعية ضرورية لتزويد العضلات بالأوكسجين والطاقة، وبما أن عضلات القلب والأوعية الدموية سيحدث لها ضرر بالغ عقب الإصابة باحتشاء عضلة القلب، فيجب أن تركز الاستراتيجيات العلاجية على الإصلاح الشامل لكليهما في الوقت نفسه، ولكن حتى الآن تركز الاستراتيجيات فقط على أي منهما".

ويضيف: "في هذا الصدد قمنا بتطوير نهج متعدد الجوانب مؤخرا يهدف إلى تجديد كل من عضلات القلب والأوعية الدموية بشكل متزامن من خلال استخدام نوعين رئيسيين من الخلايا الجذعية، وهما الخلايا الجذعية الوسيطة المستمدة من النخاع العظمي "hMSCs" وخلايا عضلة القلب المستمدة من الخلايا الجذعية المحفزة "hiPSC".

واستخدمت خلايا "hMSCs" في الدراسة بسبب نشاطها البارز لإفراز البروتينات الجيدة لتعزيز تجديد الأوعية الدموية والبقاء على قيد الحياة للخلايا البطانية، وتم استخدام خلايا "hiPSC-CMs" بسبب عدد من المزايا أهمها التعبير عن الجينات الخاصة بالقلب.

وفي حين وصفت العديد من الدراسات السابقة الآثار المفيدة لكل من خلايا "hMSCs" أو "hiPSC" على حدة وبشكل منفصل، فإن هذه هي الدراسة الأولى التي تدرس في وقت واحد آثار هاتين الخليتين الجذعيتين المتميزتين في إصلاح القلب.

وأظهرت النتائج أن هذا النهج المزدوج أدى إلى تحسن كبير في وظيفة القلب وتعزيز تشكيل الأوعية الدموية.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

تعرف على مصير أفراد أسرة الإرهابي منفذ تفجير معهد الأورام

منذ حوالي 6 ساعات

"القوى العاملة" تعلن عن فرص عمل جديدة للمدرسين.. تعرف عليها

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل جلسة رئيس الزمالك مع شيكابالا

منذ حوالي 21 ساعة

الذهب يسجل أفضل أداء أسبوعي في ثلاث سنوات

ads

الصور

image description

جبل عرفات.. لبيك اللهم لبيك

image description

إقبال على شراء مواشى الأضحية

image description

نجوم الفن والمجتمع بحفل جينيفر لوبيز في العلمين

image description

عزاء والدة فتحي عبد الوهاب

image description

حملة نظافة موسعة بشواطئ مصيف بلطيم بكفر الشيخ استعدادًا لعيد الأضحى (صور)

الأكثر قراءة

تمساح يفترس أخطر كلب في العالم أمام أعين صاحبته (فيديو)

سائحون يهاجمون فندق في الغردقة.. ومسئولون يكشفون الأزمة

أمطار غزيرة ورياح على صعيد جبل عرفات

بعد أزمتها الأخيرة.. منى فاروق تعود للتمثيل بـ"جبر خاطر"

ستوديو

مارتن لاسارتي يعلن قائمة الأهلي لمواجهة اطلع برة

تقارير صحفية إنجليزية.. تكشف عن مدة غياب أليسون بيكر

شاهد.. إحماء لاعبي بيراميدز علي ملعب الدفاع الجوي قبل مواجهة النجم الكونغولي

تشكيل بيراميدز أمام النجم الكونغولي بالكونفيدرالية

رياضة

"بيراميدز" يصل "الدفاع الجوي" استعداد لمواجهة ايتول دي كونجو

وليد سليمان يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي.. وجيرالدو ينتظم في المران الجماعي

تريزيجيه يهدر فرصتين محققتين أمام توتنهام

ليفربول يستعد لضم حارس جديد

الرئيس نيوز

لأول مرة منذ 14 عاما.. "أبومازن" يزور مخيم للاجئين بالضفة الغربية

الملك سلمان يصل إلى منى للإشراف على راحة الحجاج

اعتقال شخص بعد إطلاق نار داخل مسجد بالنرويج

التضامن: صرف 59 مليون جنيه شهريا لسداد النفقة للمستحقين من بنك ناصر الاجتماعى

منوعات

8 إجراءات لتحسين صحة قائدي السيارات

رحلة الحج بالدراجة.. من لندن إلى مكة في 60 يوما

ابتكار منزل محمول بسعر خيالي

اصطدام نيزك بأكبر كوكب فى مجموعتنا الشمسية

كشكول

"التنسيق" يحدد آخر فرصة لـ"المتخلفين" عن تسجيل رغبات القبول بالجامعات

جامعة الإسكندرية: توفير عدد إضافى من الأسرّة بمستشفي الطلبة خلال إجازة العيد

"الكاريزما ولغة الجسد" دورة تدريبية بجامعة حلوان

ننشر مؤشرات تنسيق رياض الأطفال ببورسعيد

إسلام سياسي

مركز الأزهر للفتوى: صلاة الرجال والنساء متجاورين في ساحة العيد باطلة

محطات في ملف الإرهابي أحمد عبدالرحمن العقل المدبر لتفجير معهد الأورام

القصة الكاملة للإرهابي المصري أبوالفتح الفرغلي مفتي الدم بسوريا

أنباء عن مقتل "أبوالفتح الفرغلي" الإرهابي المصري البارز في سوريا


زيت وسكر

عزيزي الحاج.. كيف تحمي عينيك من الحرارة؟

خط ساخن لتلقي شكاوى وطلبات سكان مدينة بدر

“التموين” تطرح لحوم طازجة بسعر 85 جنيهًا

“الصحة” تجيب عن السؤال.. كيف تحمي نفسك من الحروق المنزلية؟

مقالات الرأي
يوسف إدوارد
نصيحة الملأ "جريمة"!
ماجد حبته
حشيش على منابر الأوقاف!
بسنت حسن
على مَنْ نطلق الرصاص؟
د.كريمة الحفناوى
قانون التأمينات وحقوق أصحاب المعاشات
المزيد

الثقافة

"ولاد البلد" بحوض الرمال

"المساواة في الإسلام" على طاولة ثقافة المنوفية

محاضرات ثقافية وورش فنية احتفالا بعيد الأضحى في الجيزة

ثقافة القليوبية تناقش كتاب "حول العالم للأطفال في اليونان"

صفحتنا ع الفيس بوك