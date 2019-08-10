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مصر

حملات لتوعية المواطنين بـ"التأمين الصحي الشامل"

السبت 10/أغسطس/2019 - 06:40 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت وزيرة الصحة والسكان إطلاق حملات لتوعية المواطنين بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة في محافظة بورسعيد، حيث بدأت فعاليات إحدى الحملات بتوزيع أكثر من 2800 استمارة لحث مواطني بورسعيد على التسجيل بالمنظومة.

وذكرت وزارة الصحة والسكان في بيان اليوم السبت، أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين لإتمام عملية التسجيل من خلال الوحدات والمراكز التابعة للمنظومة، مشيرًا - البيان- إلى إطلاق الوزارة حملات لتوعية، وحث المواطنين على التسجيل وتعريفهم بالأوراق المطلوبة للانضمام للمنظومة، حيث تم إطلاق سيارتين وحافلة "باص" التأمين الصحي الشامل، لتجوب شوارع محافظة بورسعيد كافة، وتوعية المواطنين بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

من جانبه أوضح الدكتور أحمد السبكي مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الرقابة والمتابعة والمدير التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل، أنه تم إطلاق سيارة تجوب محافظة بورسعيد خلال اليوم الأول من الحملة، حيث تم توزيع حوالي 800 استمارة بمنطقة المعدية، بالإضافة إلى 900 استمارة بمناطق سوق علي، وسوق السمك، وطرح البحر في اليوم الثاني، كما تم توزيع ما يقرب من 1100 استمارة حتى عصر اليوم الثالث بمنطقة مسجد لطفي شبارة أثناء "صلاة الجمعة"، كما تم التوجه لمنطقتي مسجد السلام وسوق السمك ببورسعيد.

وأشار السبكي إلى إطلاق سيارة أخرى بالتوازي تجوب مناطق وشوارع بورفؤاد، حيث تجولت بمنطقة الجامع الكبير أثناء "صلاة الجمعة"، ثم توجهت لمنطقة سوق السمك ببورفؤاد، كما تم توزيع هدايا تذكارية لكل من استوفت أوراقه وأتم عملية التسجيل، وذلك لحث المواطنين على الإقبال على التسجيل في المنظومة، مضيفًا أن الحملة ستواصل عملها خلال أيام العيد وأثناء الصلاة، خاصة في الفترات والأماكن المزدحمة والتي يتواجد بها المواطنين بشكل فعال.

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