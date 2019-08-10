الصحفيين تعقد ورشة تدريبية مجانية عن مهارات الكتابة

تتجهز لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين لعقد ورشة تدريبية مجانية حول: “مهارات الكتابة للصورة وإعداد البرامج التليفزيونية” وذلك عقب عيد الأضحى المبارك مباشرة.



وتتناول الورشة 8 محاور رئيسية أبرزها مهارات وشروط الكتابة للصورة ومراحل الانتاج المرئي للبرامج (ما قبل التصوير - أثناء التصوير - ما بعد التصوير ) ومهارات إعداد الفكرة وتقديم الفكرة للقنوات بشكل احترافي واساسيات المعالجة وكتابة الاسكريبت ومهارات إجراء المقابلات ووصع الاسئلة ومهارات التفاعل مع الجمهور ومواجهة المواقف الحرجة وتسويق البرامج عبر وسائل التواصل الاجتماعي.



تقدم الورشة الصحفية صفاء عبد الحميد -استشاري برامج تدريبية ومدرب إعلامي معتمد بالعديد من المؤسسات الدولية.