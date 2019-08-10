8 إجراءات لتحسين صحة قائدي السيارات

إذا كانت المسافة من البيت إلى العمل طويلة وتتطلّب الجلوس لفترة في السيارة، أو إذا كنت من عشاق الرحلات البرية لا ينبغي أن تستلم لفكرة محيط الخصر الكبير، يمكنك تدريب نفسك على عادات صحية تحافظ على الرشاقة وتحسن الصحة، إليك مجموعة من الإجراءات التي تنصح بها مجلة "بلوس وان" الطبية لتحسين الصحة لقائدي السيارات:



- اصطحب معك زجاجة ماء، ويمكنك إضافة بعض قطرات من الليمون (الحامض) إليها، أو شراح من الخيار أو الفراولة (الفريز) أو فاكهة تحبها.



- تأكد من وجود وجبة خفيفة صحية معك، مثل المكسرات، أو الفواكه المجفّفة، وابتعد عن شوكولا الحليب وغير ذلك من الكاندي أو الشيبسي لأنها إما غنية بالسكريات أو الملح والكربوهيدرات.



- اختار الطرق المختصرة، وتوقف في نقاط الاستراحة للمشي قليلًا خارج السيارة.



- إذا كنت تقطع مسافة طويلة يوميًا بالسيارة عليك التخطيط المبكر لوجبات رئيسية صحية، حتى لا تضطر إلى أكل وجبات سريعة لضيق الوقت.



- استمع إلى كتب صوتية وبودكاست تنشر الطاقة الإيجابية وتفتح آفاق العقل.



- امنح نفسك الفرصة للمشي قليلًا من خلال ركن السيارة في أماكن بعيدة نسبيًا، واستخدم الدرج (السلالم) بدلًا من المصاعد الكهربائية.



- خلال الرحلات الطويلة استغل فرصة التوقف في الاستراحات وقم بعمل بعض التمارين الخفيفة إلى جانب المشي.



- إذا لم يكن أمامك خيار آخر غير الوجبات السريعة اختار الأفضل للصحة من بينها، فالأولوية للشوربة والسلطة بدلًا من البطاطس المقلية والأرز، ومشاوي الدجاج أفضل من السجق والبرجر.