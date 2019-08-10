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عالم

الشرطة الدنماركية تحقق في انفجار ثان بكوبنهاجن

السبت 10/أغسطس/2019 - 06:38 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تحقق الشرطة الدنماركية في انفجار استهدف مركزا للشرطة بالعاصمة كوبنهاجن صباح اليوم، وهو ما تسبب في تحطم نوافد دون حدوث إصابات.

وتسبب الانفجار في إلحاق أضرار بمدخل مركز الشرطة الواقع في منطقة نوريبرو في كوبنهاجن.

وقال كبير مفتشي الشرطة يورجن برجين سكوف للصحفيين اليوم: "إنه عمل متعمد، لا شك في ذلك"، وأضاف أنه لم يعرف بعد الدافع وراء الانفجار، ولكنه يرى أنه عمل إرهابي.

وقال سكوف إن الشرطة تواصل البحث عن رجل شوهد وهو يهرب من موقع الانفجار، الذى وقع في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

ووضعت شرطة كوبنهاجن صورة على شبكة الانترنت لشخص يحمل حقيبة بلاستيك ويرتدي ملابس سوداء وحذاء أبيض اللون وهو يعدو هاربا من مسرح الحادث، وقامت الشرطة بتطويق موقع الانفجار.

وقال بريان إريكسون، المتحدث باسم فرقة الإطفاء إنه تم الدفع بخدمات الطوارئ إلى موقع الانفجار.

وجاء هذا الحادث بعد أيام قليلة من وقوع انفجار آخر تسبب في تحطم نوافذ وتضرر واجهة مبنى وكالة الضرائب الدنماركية في كوبنهاجن، وأدى إلى إصابة شخص واحد تعرض لشظايا متطايرة من الحطام، ولم تلق الشرطة القبض بعد على أي مشتبه به في هذا الحادث الذي وقع مساء الثلاثاء الماضي.

ولم تفد الأنباء بوقوع إصابات في الانفجار الأخير الذي وقع الساعة في الثالثة و18 دقيقة من فجر اليوم السبت بالتوقيت المحلى.

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