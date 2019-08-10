مورينيو ينضم إلى محللي شبكة "سكاي سبورتس"

انضم المدرب البرتغالي السابق جوزيه مورينيو الى محللي شبكة "سكاي سبورتس" لمباريات الدوري الممتاز الإنجليزي لكرة القدم، على أن تكون بدايته على هامش مباراة فريقيه السابقين مانشستر يونايتد وتشيلسي الأحد، بحسب ما أعلنت الشبكة السبت.



وأوردت القناة الإنجليزية في بيان اليوم عبر موقعها الإلكتروني أن "المتوج بلقب الدوري الممتاز ثلاث مرات، جوزيه مورينيو، سينضم إلى فريق سكاي سبورتس ضمن أكبر موسم لها في كرة القدم على الإطلاق".



وأضافت أن "المدرب السابق لتشلسي ومانشستر يونايتد سيضيف قدرا كبيرا من المعرفة والآراء القوية التي ستستخدم في ستوديو سكاي سبورتس هذا الموسم".



ورأى مورينيو أن "الدوري الممتاز هو بطولة مميزة بالنسبة إلي، واحدة تتطلب الكثير من العمر الجاد للفوز".



ومنذ إقالته من الإدارة الفنية لفريق مانشستر يونايتد في ديسمبر 2018، لم يتول مورينيو (56 عاما) أي منصب تدريبي، رغم أنه أبدى في تصريحات سابقة رغبته بالعودة الى جانب خط الملعب.



وتولى البرتغالي في الموسم الماضي تحليل المباريات عبر شبكة "بي إن سبورتس" القطرية.



وأشرف مورينيو على عدد من الأندية الكبرى على صعيد القارة الأوروبية ويعد من أبرز المدربين تتويجا فيها، اذ أحرز سلسلة ألقاب أبرزها دوري الأبطال مرتين مع إنتر الإيطالي وبورتو البرتغالي، والدوري الإنكليزي الممتاز ثلاث مرات خلال فترتين أمضاهما مع تشلسي، ولقب الدوري الإسباني مرة مع ريال مدريد.



ويحل تشلسي الذي أنهى الموسم الماضي ثالثا وأضاف لقب مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" بقيادة مدربه السابق الإيطالي ماوريتسيو ساري المنتقل الى يوفنتوس، ضيفا في أولد ترافورد على "الشياطين الحمر" الذين اكتفوا في الموسم الماضي بالمركز السادس، الأحد في أبرز مواعيد المرحلة الأولى لموسم 2019-2020 في الدوري الممتاز.