ضبط عصابة لبيع الحشيش بالمقطم

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، حملاتها المكبرة بالتنسيق بين كافة الأجهزة العمنية، فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية المتاجرين بالمواد المخدرة، وذلك بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.



أسفرت جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بإشراف اف مديرها اللواء مجدي السمري مساعد وزير الداخلية، وبالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى، عن ضبط "عاطلان" لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 200 جرام -مبلغ مالى، 2 هاتف محمول، وسلاح أبيض "مطواة".



أمر اللواء محمد بركات مساعد أول وزير الداخلية مدير قطاع مكافحة الجريمة المنظمة، بإتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

