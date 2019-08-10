رحلة الحج بالدراجة.. من لندن إلى مكة في 60 يوما

قطع ثمانية دراجين بريطانيين رحلتهم للحج بالدراجات من لندن إلى المدينة المنورة ثم إلى مكة لأداء المناسك وجمع أموال لصالح أعمال خيرية خلال رحلتهم.



وأمضى الدراجون في رحلتهم 60 يوما وقادوا دراجاتهم لمسافة بلغت 4000 ميل (نحو 6440 كيلومترا) مروا خلالها على 17 دولة.



وجمع الدراجون الأموال لصالح صندوق يهدف لبناء مشروعات بنية تحتية أساسية مثل بناء مدارس ومساجد وحفر آبار مياه في قرى في باكستان وسريلانكا وجنوب إفريقيا وأوغندا.



وتهدف الحملة لجمع 500 ألف جنيه استرليني (أكثر من 606 آلاف دولار)، لكن الدراجين لم يجمعوا سوى 50 ألفا حتى وصلوا إلى المدينة المنورة.