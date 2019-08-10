5 آلاف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة على مستوى الجمهورية

تمكنت الإدارة العامة للمرور من ضبط أكثر من 5 آلاف مخالفة مرورية متنوعة خلال حملات مرورية بكافة الطرق والمحاور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمدريات الأمن المختلفة خلال 24 ساعة.



وتمكنت من ضبط 5 آلاف و156 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2035 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.



ووجهت الإدارة العامة للمرورعدة حملات، بالتنسيق مع كافة إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية لضبط قائدي المركبات تحت تأثير المواد المخدرة بالتنسيق مع المختصين بوزارة الصحة، وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 54 حالة قيادة تحت تأثير المخدر.



يأتي ذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لفرض الانضباط المروري، ومواجهة حوادث المرور.



تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات.