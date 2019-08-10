ضبط مسجل لقيامه باحتجاز أحد المواطنين والتعدي عليه

نجح ضباط مباحث القاهرة في ضبط مسجل شقى خطر بالشرابية، حيث أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الشرابية بمديرية أمن القاهرة قيام الشخص المسجل باحتجاز أحد المواطنين داخل عقار بدائرة القسم.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات اللازمة تبين صحة الواقعة وباستهداف العقار المُشار إليه،أمكن ضبط "مسجل خطر مقيم بالعقار محل الضبط سبق إتهامه فى 30 قضية آخرها مخدرات"، وبصحبته المجنى عليه "طالب- مقيم بدائرة القسم "مكبل اليدين"، ومصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.



بمواجهة المتهم، اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه نظرًا لقيام المجني عليه بسرقة هاتفه المحمول استدرجه واحتجزه بالشقة محل سكنه، وتعدى عليه بالضرب باستخدام الأدوات المضبوطة محدثًا إصابته المُشار إليها لإجباره على رد الهاتف المستولى عليه، وبسؤال المجنى عليه اتهمه بارتكاب الواقعة وأقر بارتكابه واقعة السرقة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.