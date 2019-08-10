محافظ أسوان يقرر منع ذبح الأضاحى فى الشوارع

قرر محافظ أسوان أحمد إبراهيم منع ذبح الأضاحي داخل الشوارع الداخلية، وتخصيص ذلك داخل السلخانات والأماكن المخصصة؛ حفاظا على الصحة العامة، مطالبا رؤساء المدن والمراكز بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري؛ لضمان التزام المواطنين بتطبيق قرار منع الذبح في الشوارع.



وكشف المحافظ - خلال اجتماع عقده اليوم السبت لمتابعة آخر الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك- أن وزارتي التموين والزراعة قامتا بتوفير أعداد كبيرة من الخراف الحية بأسعار مخفضة، بجانب توفير اللحوم المذبوحة في المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ القوات المسلحة والشرطة؛ من أجل تغطية احتياجات السوق المحلية ليساهم ذلك في خفض أسعارها لتكون في متناول جميع المواطنين.



وطالب مسئولي الأوقاف بالتنسيق مع الوحدات المحلية والجهات المختصة، لتجهيز أماكن الصلاة في الساحات العامة والبالغ عددها 95 ساحة بمختلف المدن والمراكز، فضلا عن 1978 مسجدا لأداء صلاة العيد، مكلفًا رؤساء المراكز والمدن بتكثيف أعمال النظافة العامة وتجهيز الحدائق والمتنزهات ودورات المياه العمومية؛ لخلق متنفس حيوي أمام المواطنين، وتوفير المناخ الملائم للاستمتاع بأوقاتهم خلال أيام عيد الأضحى.



وأكد أهمية تشكيل غرفة عمليات بكل مركز ومدينة للمتابعة المستمرة لتوفير مطالب واحتياجات المواطنين خلال فترة العيد، مع التأكيد على تشكيل فرق للطوارئ بمرافق مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء لتجهيز فرق الصيانة بالشبكات والمرافق على طوال الـ24 ساعة لتلقي أي بلاغات وسرعة التعامل الفوري مع أي حالات طارئة، مشددًا على مسئولي الصحة رفع حالة الطوارئ داخل كافة المستشفيات والوحدات الصحية بدائرة المحافظة مع إلغاء الإجازات للعاملين فيها؛ وذلك لاستقبال كافة الحالات المرضية المفاجئة التي يتعرض لها المواطنون.