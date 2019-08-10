السبت 10 أغسطس 2019 الموافق 09 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

مصر

قريبا..الانتهاء من الرفع المساحي لمدينة رشيد الجديدة

السبت 10/أغسطس/2019 - 05:40 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
ads
قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إنه جارٍ الانتهاء من أعمال الرفع المساحي لمدينة رشيد الجديدة، والبدء في أعمال الجسات، وتركيب لافتات توضح كردون المدينة، وتحديد منطقة الأولوية لتنفيذ المشروعات بها، حيث بدأ إعداد تصور لها من خلال قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأضاف وزير الإسكان - في بيان اليوم السبت -أنه تم عقد اجتماع مع المكتب الاستشاري"Dorsch Groupe" المصمم للمدينة للتأكيد على تسليم كافة المعلومات المطلوبة لأعمال التخطيط، وتم تسليم المكتب الاستشاري تقارير"الرفع المساحي للمدينة – الجسات الاسترشادية من مشروع بشاير الخير بالمدينة – موقف الطرق المحيطة"، وتم التأكيد على توافر كافة معلومات الوضع الراهن لمدينة رشيد القائمة، والتأكيد على سرعة الانتهاء من مخطط استخدامات الأراضي والمخطط التفصيلي للمرحلة الأولى لسرعة البدء في التنفيذ.

وأوضح أنه بالنسبة للموقف التنفيذي لمشروع بشاير الخير 4، الواقع ضمن المرحلة الأولى للمدينة، فقد تم تسليم الموقع للشركة المنفذة بتاريخ 952019، وتم الانتهاء من تنفيذ 98% من أعمال التسويات بالموقع، وجارِ تجهيز خلاطة الخرسانة الجاهزة، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع الهيئة العامة للرمال السوداء وتحديد المرحلة الأولى لبدء العمل بعدد 3 مواقع بمشروع الرمال السوداء في منطقة المرحلة الأولى بالمدينة كأولوية طبقًا لمحضر التنسيق.

تجدر الإشارة إلى أنه صدر القرار الجمهوري رقم 117 لسنة 2019 لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإقامة مدينة رشيد الجديدة، وتقع المدينة في موقع متميز يمتد من بداية مصب فرع النيل برشيد وتمتد غربًا حتى مواقع مشروعات الغاز الطبيعي شمال مدينة إدكو، وتتميز المدينة بواجهتها الشاطئية بطول 10كم تقريبًا، وتبعد عن الطريق الدولي الساحلي حوالي 5 كم.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 20 ساعة

سائحون يهاجمون فندق في الغردقة.. ومسئولون يكشفون الأزمة

منذ حوالي 18 ساعة

وزيرتا التعاون الدولى والتضامن تتألقان بالأبيض فى حفل جينيفر لوبيز

منذ حوالي 17 ساعة

بث مباشر.. مراسم تغيير كسوة الكعبة بالمسجد الحرام

منذ ساعة و 23 دقيقة

الزمالك يكشف الموقف النهائي لرامون دياز

ads

الصور

image description

جبل عرفات.. لبيك اللهم لبيك

image description

إقبال على شراء مواشى الأضحية

image description

نجوم الفن والمجتمع بحفل جينيفر لوبيز في العلمين

image description

عزاء والدة فتحي عبد الوهاب

image description

حملة نظافة موسعة بشواطئ مصيف بلطيم بكفر الشيخ استعدادًا لعيد الأضحى (صور)

الأكثر قراءة

تمساح يفترس أخطر كلب في العالم أمام أعين صاحبته (فيديو)

أمطار غزيرة ورياح على صعيد جبل عرفات

سائحون يهاجمون فندق في الغردقة.. ومسئولون يكشفون الأزمة

الزمالك يكشف الموقف النهائي لرامون دياز

ستوديو

لاعبو بيراميدز يتناولوا الإفطار قبل مواجهة النجم في الكونفدرالية

جيولوجي: 80% من الدول العربي تحت خط الفقر المائي.. والحل في مياه الصرف الصحي

"قطر العطشانة" تعتلي قائمة الدول التي تعاني من الإجهاد المائي

تريزيجيه والمحمدي أساسيان مع أستون فيلا أمام توتنهام

رياضة

مدرب سان جيرمان: لا أشغل نفسي بالتفكير في بديل نيمار

سمير عثمان: أي تجاوز ضد الحكام ستكون عقوبته الشطب

مدرب مانشستر سيتي: خسارة وست هام لا تعكس الفوارق الفنية

الوداد يؤجل تقديم لاعبه الجديد لما بعد عيد الأضحى

الرئيس نيوز

التضامن: صرف 59 مليون جنيه شهريا لسداد النفقة للمستحقين من بنك ناصر الاجتماعى

المتحف الكبير يستقبل 6 قطع أثرية ضخمة من المتحف المصري بالتحرير

حماس: الاحتلال ارتكب جريمة بحق شبان غاضبين من حصار غزة

السيسى يتبادل التهانى مع ملوك وأمراء الدول العربية والإسلامية بعيد الأضحى

منوعات

اصطدام نيزك بأكبر كوكب فى مجموعتنا الشمسية

بكين تحتضن معرض الصين الدولي الثامن لخدمات كبار السن

تمساح يفترس أخطر كلب في العالم أمام أعين صاحبته (فيديو)

التبول في منتصف الليل يسبب أمراض خطيرة

كشكول

"التنسيق" يحدد آخر فرصة لـ"المتخلفين" عن تسجيل رغبات القبول بالجامعات

جامعة الإسكندرية: توفير عدد إضافى من الأسرّة بمستشفي الطلبة خلال إجازة العيد

"الكاريزما ولغة الجسد" دورة تدريبية بجامعة حلوان

ننشر مؤشرات تنسيق رياض الأطفال ببورسعيد

إسلام سياسي

مركز الأزهر للفتوى: صلاة الرجال والنساء متجاورين في ساحة العيد باطلة

محطات في ملف الإرهابي أحمد عبدالرحمن العقل المدبر لتفجير معهد الأورام

القصة الكاملة للإرهابي المصري أبوالفتح الفرغلي مفتي الدم بسوريا

أنباء عن مقتل "أبوالفتح الفرغلي" الإرهابي المصري البارز في سوريا


زيت وسكر

إجراءات حكومية لسد عجز الموظفين.. التفاصيل!

للشباب والأطفال.. برامج تدريبية حكومية على المهن والحرف مجانًا 

ننشر الأوراق المطلوبة لاستخراج اشتراك بهيئة النقل العام

الإعلان عن 200 فرصة عمل جديدة برواتب تصل لـ 3 آلاف جنيه

مقالات الرأي
يوسف إدوارد
نصيحة الملأ "جريمة"!
ماجد حبته
حشيش على منابر الأوقاف!
بسنت حسن
على مَنْ نطلق الرصاص؟
د.كريمة الحفناوى
قانون التأمينات وحقوق أصحاب المعاشات
المزيد

الثقافة

"ولاد البلد" بحوض الرمال

"المساواة في الإسلام" على طاولة ثقافة المنوفية

محاضرات ثقافية وورش فنية احتفالا بعيد الأضحى في الجيزة

ثقافة القليوبية تناقش كتاب "حول العالم للأطفال في اليونان"

صفحتنا ع الفيس بوك