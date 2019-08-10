قريبا..الانتهاء من الرفع المساحي لمدينة رشيد الجديدة

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إنه جارٍ الانتهاء من أعمال الرفع المساحي لمدينة رشيد الجديدة، والبدء في أعمال الجسات، وتركيب لافتات توضح كردون المدينة، وتحديد منطقة الأولوية لتنفيذ المشروعات بها، حيث بدأ إعداد تصور لها من خلال قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.



وأضاف وزير الإسكان - في بيان اليوم السبت -أنه تم عقد اجتماع مع المكتب الاستشاري"Dorsch Groupe" المصمم للمدينة للتأكيد على تسليم كافة المعلومات المطلوبة لأعمال التخطيط، وتم تسليم المكتب الاستشاري تقارير"الرفع المساحي للمدينة – الجسات الاسترشادية من مشروع بشاير الخير بالمدينة – موقف الطرق المحيطة"، وتم التأكيد على توافر كافة معلومات الوضع الراهن لمدينة رشيد القائمة، والتأكيد على سرعة الانتهاء من مخطط استخدامات الأراضي والمخطط التفصيلي للمرحلة الأولى لسرعة البدء في التنفيذ.



وأوضح أنه بالنسبة للموقف التنفيذي لمشروع بشاير الخير 4، الواقع ضمن المرحلة الأولى للمدينة، فقد تم تسليم الموقع للشركة المنفذة بتاريخ 952019، وتم الانتهاء من تنفيذ 98% من أعمال التسويات بالموقع، وجارِ تجهيز خلاطة الخرسانة الجاهزة، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع الهيئة العامة للرمال السوداء وتحديد المرحلة الأولى لبدء العمل بعدد 3 مواقع بمشروع الرمال السوداء في منطقة المرحلة الأولى بالمدينة كأولوية طبقًا لمحضر التنسيق.



تجدر الإشارة إلى أنه صدر القرار الجمهوري رقم 117 لسنة 2019 لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإقامة مدينة رشيد الجديدة، وتقع المدينة في موقع متميز يمتد من بداية مصب فرع النيل برشيد وتمتد غربًا حتى مواقع مشروعات الغاز الطبيعي شمال مدينة إدكو، وتتميز المدينة بواجهتها الشاطئية بطول 10كم تقريبًا، وتبعد عن الطريق الدولي الساحلي حوالي 5 كم.