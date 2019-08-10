الوداد يؤجل تقديم لاعبه الجديد لما بعد عيد الأضحى

قرر مجلس إدارة نادي الوداد البيضاوي، تأجيل تقديم لاعبه الجديد سفيان كركاش، لما بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.



وأنهى الفريق البيضاوي، صفقة سفيان كركاش، قادمًا من مولودية وجدة الذي كان يملك بطاقة اللاعب.



وبلغت القيمة المالية لضم كركاش البالغ من العمر 20 عامًا، نحو 300 ألف دولار، مع إمكانية استفادة وجدة بنسبة محددة مقابل بيع اللاعب مستقبلا.



ويعد كركاش خامس لاعب يتعاقد معه نادي الوداد البيضاوي خلال الميركاتو الصيفي الحالي، والذي تميز بضم مهاجمين على سبيل الإعارة، وهما أيوب الكعبي من الدوري الصيني، وكاسونجو مهاجم الزمالك.