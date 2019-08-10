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رياضة

للمرة الـ59.. ماركيز أول المنطلقين في سباقات النمسا

السبت 10/أغسطس/2019 - 05:35 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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احتفل بطل العالم مارك ماركيز، متسابق هوندا بالحصول على مركز أول المنطلقين للمرة 59 في الفئة الأولى ليتفوق على الرقم القياسي للأسترالي المعتزل ميك دوهان، خلال جائزة النمسا الكبرى، اليوم السبت.

وحقق المتسابق الإسباني زمنا قدره دقيقة واحدة و23.027 ثانية، وهو زمن قياسي لحلبة رد بول رينج في سبيلبيرج، وتفوق بفارق 0.434 ثانية على الفرنسي فابيو كوارتاراو متسابق بتروناس ياماها.

وأكمل الإيطالي أندريا دوفيتسيوزو، أقرب منافسي ماركيز على اللقب، لكنه يتأخر عنه بفارق 63 نقطة بعد عشرة من 19 سباقا هذا الموسم، الصف الأول مع دوكاتي.

وتأهل الألماني شتيفان برادل المتسابق الاحتياطي في هوندا، والذي يشارك بدلا من المصاب خورخي لورينزو زميل ماركيز، في المركز الأخير.

وسينطلق الإيطالي المخضرم فالنتينو روسي متسابق ياماها من المركز العاشر.

وأعلنت إدارة البطولة ومنظمو جائزة النمسا الكبرى تمديد عقد السباق لخمسة أعوام حتى 2025 على الأقل.

وقال ديتريش ماتشيتس الرئيس التنفيذي لشركة رد بول مالكة الحلبة في بيان "بالنسبة لي بطولة العالم للدراجات النارية هي سلسلة السباقات الأكثر جاذبية في العالم".

ويملك ماتشيتس فريقي رد بول وتورو روسو المنافسين في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات.

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