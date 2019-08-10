تشكيل الرجاء المغربي أمام بريكاما الجامبي

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب الرجاء البيضاوي المغربي، عن التشكيل الرسمي لمواجهة مضيفه بريكاما الجامبي، اليوم السبت، في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.



وغاب محمود بنحليب، مهاجم الرجاء في آخر لحظة عن التشكيلة الأساسية، لتعرضه لإصابة في مران أمس الجمعة، وتعذر عليه اللحاق بالمباراة.



ويشكو الفريق البيضاوي، غياب مجموعة من اللاعبين، للإصابة أبرزهم عبد الإله الحافيظي، عمر العرجون وأنس جبرون.



وجاء تشكيل الرجاء على النحو التالي:-



حراسة المرمى: أنس الزنيتي.



خط الدفاع: عمر بوطيب، باتريس نجاه، بدر بانون، ساليف كوليبالي.



خط الوسط: زكرياء الوردي، فابريس نجوما، أيوب ناناح.



خط الهجوم: محسن متولي، سفيان رحيمي، هشام إصلاح.

