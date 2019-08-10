وفاة دراج جزائري بعد سقوطه من منحدر بمنطقة سيسقوس

أعلن الاتحاد الجزائري للدراجات الهوائية وفاة الدراج الشاب، نذير مباركي، عقب تعرضه لحادث بأحد جبال مدينة أم البواقي، شرق الجزائر.



وقال الاتحاد الجزائري للدراجات الهوائية، في بيان له: "نعلن بمزيد من الحزن والأسى، وفاة الدراج الشاب نذير مباركي".



وسقط مباركي، البالغ من العمر 24 عاما، من منحدر أثناء ممارسته هوايته المفضلة بمنطقة سيسقوس، حيث لفظ أنفاسه على الفور متأثرا بجراحه البليغة.

