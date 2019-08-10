حملة موسعة لإزالة التعديات في الأقصر

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية شمال الأقصر اليوم السبت، حملة موسعة استهدفت إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك بناءً على توجيهات المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر.



وأوضح عبد المحسن ربيع رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، أن الحملة أسفرت عن إزالة ١حالة فى المهد و١حالة تعدى على أرض زراعية بقرية الصعايدة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



وأضاف أن الحملات التي تستهدف إزالة التعديات سوف تظل مستمرة خلال الفترة المقبلة وذلك للقضاء على التعديات على الاراضي الزراعية.