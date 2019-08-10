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الزمالك يكشف الموقف النهائي لرامون دياز
السبت 10/أغسطس/2019 - 05:08 م
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أكد رئيس نادي الزمالك أن الأمور المالية ليست عقبة في طريق المفاوضات عمع الأرجنتيني رامون دياز، لتولي تدريب الفريق الأبيض بداية من الموسم المقبل.
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