نائب رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد مستشفى الطلبة

تفقد نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، اليوم السبت، مستشفى الطلبة الجامعي، للاطمئنان على توفر جميع الاستعدادات اللازمة داخل المستشفى لمواجهة أي طوارئ خلال اجازة عيد الأضحى المبارك.



واطمأن على المرضى من الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس من حيث تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، فضلا عن تقديم الهدايا الرمزية لهم من اتحاد طلاب الجامعة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.



وأكد نائب رئيس الجامعة - في تصريح اليوم - على ضرورة مراجعة جميع التجهيزات الطبية وتكثيف عدد الأطباء بقسم الاستقبال والطوارئ، مع توفير عدد إضافي من الأسرّة، لتجنب حدوث أي أزمات خلال اجازة عيد الأضحى.