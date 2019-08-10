إصابة 10 أشخاص فى حادث تصادم ببنى سويف

أصيب 10 أشخاص، اليوم السبت، فى حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى نقل لطريق بني سويف - الفيوم القديم وتم نقلهم إلى المستشفى.



وعلى الفور انتقلت 8 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين هم عفاف بولس تادرس 40 سنة، مصابة بجروح بالرأس 10سم واشتباه كسر بالزراعين، رمضان حسن نصر 52 سنة ومقيم بقرية باها مصابا باشتباه كسر بالسائق الأيمن، عبير رزق حسب لله 31 سنة ومقيمة بقرية باها مصابة بجروح بالوجه 7سم، محمد على جلال 21 سنة مصابا باشتباه كسر بالعمود الفقرى، محمد متولي عبداللطيف 40 سنة ومقيم بقرية باها مصابا باشتباه كسر بالفخد الأيسر.



كما نقلت سيارات الإسعاف جمعة حسان عزوز 27 سنة ومقيم المعصرة مصابا لاشتباه كسر بالسائق الأيمن، ياسمين احمد جمال 16 سنة مقيمة بقرية باها مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، محمد إبراهيم حسن 8 سنوات مقيم بقرية باها مصابا بكدمات وسحجات بالجسم، مني رزق حسب الله 35 سنة مقيمة بقرية باها مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، عليه رزق حسب الله 22 سنة مقيمة بقرية باها مصابة باشتباه كسر بالسائق الأيمن وتم نقلهما إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف العام لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.



وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.