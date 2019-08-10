محافظ جنوب سيناء يتفقد أعمال التطوير بمطار شرم الشيخ الدولي

تفقد محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، أعمال التطوير والتحديث بمطار شرم الشيخ الدولي.



واستعرض مدير مطار شرم الشيخ، خلال الجولة التفقدية، أعمال التطوير والتي شملت توسعة مبنى الركاب رقم 2 لزيادة الطاقة الاستيعابية الكلية للمطار من 7،5 مليون راكب إلى 10 ملايين راكب سنويا، كما ستتم زيادتها فيما بعد لتصل سعة المطار إلى 20 مليون راكب سنويا.



وفي نهاية الجولة، هنأ المحافظ جميع العاملين بمطار شرم الشيخ الدولي بمناسبة عيد الأضحى المبارك.