تراجع 3 جنيهات فى أسعار الدواجن اليوم

تراجعت أسعار الدواجن في الأسواق المصرية خلال التعاملات المسائية اليوم السبت، بقيمة 3 جنيهات للكيلو من الدواجن البلدية، ويأتى ذلك بسبب حالة الركود التي ضربت الأسواق، تزامنا مع دخول عيد ‏الأضحى واتجاه المواطنين لشراء اللحوم الحمراء.



وبحسب الاتحاد العام للغرف التجارية، فسجلت أسعار الدواجن اليوم السبت، 19 جنيها للدواجن البيضاء بالمزارع لتباع بـ 23 في التجزئة مقابل 26جنيها، بينما سجلت الدواجن البلدية 27 جنيها لتباع بـ 30 جنيها بالتجزئة، فيما استقر سعر كرتونة البيض عند 35.5 من المزرعة لتباع بـ 40 جنيها للمستهلك.



ويبلغ عدد مزارع الدواجن المرخصة فى مصر حتى منتصف فبراير 2019 نحو 10731 مزرعة، بحسب آخر بيانات صادرة عن مواقع الانتاج الداجني، التابع لوزارة الزراعة المصرية، كما يصل عدد العمالة به لنحو 2.5 مليون.



ووصلت مصر إلى الاكتفاء الذاتي من الدواجن بنسبة 95% خلال العام الجارى 2019.



