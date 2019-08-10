إلغاء رحلات قطار "كونكان" بالهند بسبب الأمطار

ألغت السلطات الهندية اليوم السبت جميع رحلات القطار في خط السكك الحديدية كونكان؛ إثر وقوع انهيار أرضي بالقرب من مدينة "كاروار" في ولاية "كارناتاكا" الواقعة جنوب غربي البلاد عقب هطول الأمطار الغزيرة؛ وذلك وفقا لما ذكرته قناة "إنديا تي في" الهندية.



وأضافت القناة أن الفيضانات العارمة الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة على الولاية، أسفرت عن مقتل 24 شخصا فيما اعتبر تسعة آخرون في عداد المفقودين، مشيرة إلى أنه تم إجلاء أكثر من 200 ألف شخص من منازلهم حتى الآن.



وتقع منطقة كونكان في الهند، وتتميز هذه المنطقة بالمصبات والشلالات القوية العالية وكثرت الأمطار فيها وإخضرار أراضيها حيث تزرع فيها الشاهي والأرز وغيرها من المحاصيل وجمالها الطبيعي.

