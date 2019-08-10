تموين الإسكندرية تحرر 73 مخالفة على مخابز وأسواق المنتزه والعامرية

شنت مديرية تموين الإسكندرية، بقيادة المحاسب محمد سعدالله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، عدة حملات على مستوى المحافظة، في إطار تشديد الرقابة وضبط الأسواق.



وتمكنت إدارة تموين المنتزة برئاسة مرتضى احمد مدير الإدارة، وإشراف عصام اللبيدى رئيس الرقابة، من تحرير 10 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و7 محاضر عدم وجود لوحة اعلان مواعيد العمل والبيانات لمخابز بلدية، ومحضرين عدم نظافة أدوات العجين لمخبزين، و7 محاضر عدم وجود شهادات صحية، وتم أخذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.



كما حررت إدارة تموين العامرية برئاسة جابر عبد الله مدير الإدارة، محضرين تجميع دقيق بلدى مدعم، و4 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و4 محاضر عدم نظافة أدوات العجين، و4 محاضر عدم وجود لوحة اعلان مواعيد العمل والبيانات، وتحرير محضر عدم وجود سجل التفتيش لمخبز بلدى، و3 محاضر لأنشطة بدون ترخيص، ومحضر عدم سداد فروق الأسعار.



كما تم تحرير 20 محضر عدم حمل شهادة صحية، و6 محاضر عدم إعلان الأسعار على السلع الغذائية بالأسواق، ومحضر إدارة نشاط ثلاجة لحفظ المواد الغذائية بدون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.