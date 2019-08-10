تايسون يعترف بلجوئه إلى حيل "خبيثة" لاجتياز اختبار المنشطات

اعترف أسطورة الملاكمة العالمية للوزن الثقيل، الأمريكي مايك تايسون، بلجوئه إلى أساليب مختلفة للتحايل وتزييف عينات اختبارات المنشطات لاجتيازها بنجاح.



وقال تايسون "الحديدي" في مقابلة مع شبكة (ESPN): "في البداية استخدمت عينات من بول زوجتي، ولكن كان هناك خطر من إمكانية ظهور الحمل في الاختبارات، ولذلك كنت أعطي غالبا عينات من بول للأطفال".



بالإضافة إلى ذلك، كشف تايسون أنه كان يلجأ إلى حيلة أخرى خلال اختبارات المنشطات، إذ كان يستخدم أعضاء تناسلية مزيفة (قضيب صناعي)، وفي هذه الأثناء، كان ضباط المنشطات يديرون ظهورهم، فيقوم بتزييف العينات.



وحقق مايك تايسون، البالغ من العمر 53 عاما، 50 انتصارا خلال مسيرته الاحترافية، منها 44 بالضربة القاضية، مقابل ست هزائم.