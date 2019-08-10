"أوقاف الإسكندرية" تعقد غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة ساحات صلاة العيد

عقدت مديرية الأوقاف بالإسكندرية، اليوم السبت، غرفة العمل الرئيسية، بمقر المديرية، بقيادة الشيخ محمد خشبة، بحضور الدكتور عبد الرحمن نصار، والشيخ حسن عبد البصير، لمتابعة التجهيز لساحات عيد الأضحى المبارك مع الإدارات الفرعية.



وقال الشيخ حسن عبد البصير مدير عام الدعوة، إن المديرية جهزت لكل ساحة إماما وخطيبا رئيسيا وآخر احتياطيا، في 584 ساحة على مستوي محافظة الإسكندرية، مؤكدًا أنه لن يسمح لغير الأزهريين بخطبة العيد.



وأوضح "عبد البصير" أن مديرية الأوقاف هذا العام تستعد لعيد الأضحى بأكبر عدد ساحات في تاريخ الإسكندرية، مشيرا إلى أنه سوف تقام غرفة عمليات بكل إدارة تصب في غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، وسيجرى متابعة للساحات ساعة بساعة من قبل الإدارات الفرعية والتفتيش ولجنة المتابعة بالمديرية.



وأشار "عبد البصير" إلى أنه تم التنبيه بعدم قبول استخدام الشعائر لأغراض دعائية حزبية أو تجارية، فهي عبادة محضة لن نسمح بأن يتخللها ما يخرجها كونها شعيرة ربانية وسنة محمدية.