انتحار صديق ترامب جيفري إبشتاين في سجنه

انتحر الملياردير الأمريكي، جيفري إبشتاين، المتهم بالاستغلال الجنسي للقُصَّر، في السجن الليلة الماضية.



ووفقا لقناة "АВС" فقد انتحر الملياردير الأمريكي ليلًا في زنزانته في سجن مانهاتن السفلي في سجن فيدرالي، حيث احتُجز أثناء انتظار المحاكمة بتهمة الاتجار الجنسي.



ويشار إلى أن جيفري إبشتاين متهم بإغواء وإشراك عشرات الفتيات القاصرات في الدعارة، وفقا للمدعين العامين، بين عامي 2002 و2005، كان لإبشتاين علاقات جنسية مع عشرات الفتيات القاصرات في منزله في نيويورك وفلوريدا.



بالإضافة إلى ذلك جند الفتيات لجلب فتيات قاصرات أخريات جديدات، حيث لم يتجاوز عمر بعض الضحايا 14 عامًا.



هذا ووجهت له تهمة الاتجار في القصر بغرض الاستغلال الجنسي، حيث تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 40 سنة، والتآمر للمشاركة في الاتجار إلى 5 سنوات.



وأدت هذه الادعاءات إلى استقالة وزير العمل الأمريكي أليكس أكوستا. وفي عام 2008، حكم أكوستا بصفته المدعي العام بالسجن لمدة 13 شهرًا فقط، على الرغم من أن الملياردير كان يواجه عقوبة السجن مدى الحياة. وتم إعادة فتح القضية ضد الملياردير في يوليو 2019.