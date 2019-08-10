ضبط كميات من الأسلحة شرق السودان قبل تهريبها إلى إثيوبيا

تمكن جهاز المخابرات العامة في السودان من ضبط كميات من الأسلحة في ولاية "القضاريف"- شرق السودان- كانت معدة لتهريبها إلى إثيوبيا.



وذكرت وكالة السودان للأنباء، أن تلك الأسلحة عبارة عن ٥٣ بندقية "كلاشنكوف" و41 خزنة، كانت مُخبأة في خزان وقود.



من جانبه، أشاد والي القضارف "المكلف" اللواء الركن نصرالدين عبدالقيوم، بالجهود التي أفضت لضبط هذه الكمية من الأسلحة، داعيًا إلى الحرص على مراقبة الحدود بين الولاية وإثيوبيا.



وصرح العميد بكري أبوالزاكي، مدير جهاز المخابرات العامة بولاية "القضاريف " بالإنابة، بأن العملية تمت بالتنسيق مع رئاسة جهاز المخابرات المركزي، مؤكدًا الالتزام بالحفاظ على الأمن القومي، وأمن الحدود بصفة خاصة.