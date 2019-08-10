اصطدام نيزك بأكبر كوكب فى مجموعتنا الشمسية

اصطدم نيزك بكوكب المشتري، وهو أكبر كوكب في مجموعتنا الشمسية يوم 7 أغسطس.



وقام عالم فلك من تكساس بتصوير الحدث ونشره على "تويتر"، وتظهر على الفيديو ومضة صغيرة فى النصف الجنوبي من كوكب المشتري، بحسب صحيفة "إكسبرس".



وعلق عالم الفلك، "ولاحظت الاصطدام بفضل برنامج رائع يسمى "DeTeCt by Marc Delcroix"، وهو مصمم خصيصًا للعثور على هذه الومضات".



ويعتبر بعض الخبراء أن كوكب المشتري يحمي الأرض من اصطدام النيازك به ويمنع المشتري من طيران حزام الكويكبات أو النيازك الموجودة بين المريخ والمشتري حول النظام الشمسي بفضل قوته الجاذبية الهائلة.



ويعتقد أن المشتري يجذب الكويكبات التائهة إليه أيضًا، وأعلنت ناسا أنه لولا قوة جاذبية الكوكب الضخم (المشتري)، لضربت النيازك كواكب المجموعة الشمسية باستمرار.



وجاء في بيان لناسا: "إن وجود كوكب المشتري يحمى بالفعل عطارد والزهرة والأرض والمريخ من الاصطدامات المتكررة للكويكب!".



وهذه ليست المرة الأولى التى يحدث فيها اصطدام النيزك بكوكب المشترى، وحصل هذا سابقًا، يوم 19 يوليو عام 2009.