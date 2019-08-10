توخيل يلتف حول رغبته في ضم دوناروما

ألمح توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان، إلى إمكانية الحاجة لضم حارس مرمى جديد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وقال توخيل في مؤتمر صحفي اليوم السبت "كيفن تراب رحل عن صفوف الفريق، حيث كان يتبقى في عقده موسم واحد فقط، والآن ألفونس أريولا عليه إثبات أنه الحارس الأول لنا".



وأضاف المدرب الألماني "يجب أن يثبت أريولا أنه مؤهل لتطوير مستواه وتحمل المسؤولية، فهو أمر مهم بالنسبة للفريق، ويجب أن يكون على نفس مستوى البي إس جي".



وأشار المدير الفني لسان جيرمان إلى الحارس البديل مارسين بولكا، قائلًا إنه يتدرب بشكل جيد.



وبسؤاله عن الحاجة لحارس جديد هذا الصيف وإمكانية التعاقد مع جيانلويجي دوناروما، رد توخيل "فريق مثل باريس سان جيرمان دائما يبحث عن حلول في سوق الانتقالات".



وأتم "بالنسبة لدوناروما، أبدي احترامي لجميع الأندية، ولذلك لن أذكر أي لاعب بعينه، فلا يمكن الحديث عن لاعب بصفوف فريق آخر".



من جانبها، ربطت شبكة راديو مونت كارلو أسماء أخرى بتدعيم عرين البي إس جي، مثل مارتن دوبرافكا حارس مرمى نيوكاسل، وأنطوني لوبيز حارس أولمبيك ليون.