البحرين تعرب عن قلقها البالغ إزاء الأحداث فى عدن

أعربت وزارة خارجية مملكة البحرين عن قلقها البالغ إزاء تطورات الأحداث في مدينة عدن اليمنية، محذرةً من أن استمرار المواجهات المسلحة من شأنه عرقلة الجهود الهادفة نحو التوصل إلى الحل السلمى المنشود.



جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية البحرينية، حسب وكالة أنباء البحرين (بنا).



وشددت وزارة الخارجية "على ضرورة تمسك كل الأطراف بالتهدئة وعدم التصعيد، وتوحيد الجهود من أجل التصدي لميليشيات الحوثى الانقلابية المدعومة من إيران وكل الجماعات الإرهابية التي تهدد أمن واستقرار اليمن".



ولليوم الرابع على التوالي، تشهد مدينة عدن توترًا أمنيًا واشتباكات بين قوات الحماية، والحزام الأمني، عقب دعوة أطلقها ما يسمى "المجلس الانتقالي" إلى أنصاره، لاقتحام القصر الرئاسى، وإسقاط الحكومة التي وصفها بـ"حكومة الإرهاب".