ستيرلينج يسير على خطى دروجبا في البريميرليج

حقق رحيم ستيرلينج، نجم مانشستر سيتي، رقمًا مميزًا، اليوم السبت، خلال فوز فريقه بنتيجة 5-0 على وست هام يونايتد، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



ونجح ستيرلينج في زيارة شباك وست هام يونايتد 3 مرات خلال مواجهة اليوم.



ووفقًا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن ستيرلينج هو اللاعب الثامن الذي ينجح في تسجيل هاتريك بالمباراة الافتتاحية من البريميرليج.



وأضافت أن ستيرلينج هو أول من يحقق هذا الرقم المميز منذ الإيفواري ديديه دروجبا، مهاجم تشيلسي السابق، في موسم 2010 – 2011.



يذكر أن أهداف السيتي في مباراة اليوم جاءت عن طريق ستيرلينج (هاتريك) وجابرييل جيسوس وسيرجيو أجويرو.