كوفاتش يكشف هوية الغائب الوحيد عن مواجهة كوتبوس

كشف نيكو كوفاتش، مدرب بايرن ميونخ، هوية الغائب الوحيد عن مباراة الفريق المقبلة ضد إنيرجي كوتبوس، الاثنين المقبل، في الدور الأول من كأس ألمانيا.



وخلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، أكد كوفاتش إصابة لاعب الوسط الإسباني خافي مارتينيز بعد سقوطه على ركبته، ما سبب له بعض الآلام.



وأوضح كوفاتش أن اللاعب الإسباني كان قادرًا على التدرب بشكل جيد، لكنه فضل عدم المجازفة به، ليعود تدريجيًا خلال الأيام القليلة المقبلة.



وفيما يتعلق بباقي اللاعبين، قال كوفاتش: "الكل متواجد معنا باستثناء خافي، أما لوكاس هيرنانديز فنحن نحاول تجهيزه بطريقة هادئة".